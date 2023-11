Coupe du Monde de football féminin U20 : l’Afrique engagée dans les éliminatoires

C'est loin des regards que la phase éliminatoire de la Coupe du Monde de football féminin U20, zone Afrique, se déroule. Elle est rendue au troisième tour. Cette phase éliminatoire qui a débuté en juillet 2023 a d'abord concerné 6 équipes, dans une sorte de tour préliminaire.



Elles ont été retenues en fonction de leurs participations aux dernières éditions de la Coupe du Monde de la catégorie. Le format retenu par la FIFA étant celui des tours, les 3 qualifiés du premier tour, ont retrouvé les 29 exemptés pour le deuxième tour qui s'est déroulé en octobre 2023. 16 équipes se sont qualifiées pour le troisième tour dont les matches allers se sont joués les 11 et 12 novembre.



Après les matches retour programmés les 17, 18 et 19 novembre, 8 équipes se qualifieront pour le quatrième tour. Les 4 qualifiées du quatrième tour disputeront un cinquième tour qui sera en fait celui du classement. La phase finale de la Coupe du Monde de football féminin U20 se déroulera en Colombie du 31 août au 22 septembre 2024.



Pour cette 11ème édition, le nombre de participants est passé de 16 à 24. L’Afrique a 4 places. Pour être du voyage de Colombie en août prochain, 35 pays africains s'étaient inscrits sur la liste de la phase éliminatoire. Rendues au troisième tour, certaines sélections ont pris une belle option pour la qualification au quatrième tour.



C'est le cas de la sélection du Cameroun qui a battu en match aller les U20 Kenyanes 3-0, de celle du Sénégal qui a triomphé de l'Ouganda 1-0, de celle de l'Éthiopie qui a dominé le Mali à domicile 2-0, de la République Démocratique du Congo qui est venue à bout du Burundi 3-2.



Le Congo et l'Égypte ont fait jeu égal 1 but partout. La participation des pays africains à la coupe du monde de football féminin U20 est une bonne manière de préparer la relève. La génération actuelle est vieillissante.



Au Cameroun, les Nchout Njoya Adjara, Aboudi Onguené Gabrielle, Colette Ndzana Mfegue, Elen Johnson jouent leurs dernières partitions. Elles doivent bientôt passer le relais. La jeune génération qui très tôt participe aux compétitions internationales sera bien aguerrie au moment d'entrer dans « la cour des grands ».