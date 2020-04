Covid-19 : L'Afrique compte 8736 cas, 399 morts et 747 guéris

Le continent africain compte à ce jour 8736 cas positifs de COVID-19, 399 morts de la pandémie et 747 guéris, selon les chiffres du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Le monde compte au moins 67,928 décès.



A ce jour, 51 pays du continent ont déclaré des cas de coronavirus, notamment le Soudan du Sud qui a annoncé dimanche son premier cas.



L'Afrique centrale compte 766 cas, 32 morts et 28 guéris.



L'Afrique de l'Est compte 762 cas, 15 morts et 27 guéris.



L'Afrique du Nord compte 3959 cas, 290 morts et 408 guéris.



L'Afrique du Sud compte 1684 cas, 14 morts et 53 guéris.



L'Afrique de l'Ouest compte 1565 cas, 48 morts et 231 guéris.