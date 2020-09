Covid-19 : Le Tchad a réalisé 22.752 tests depuis mars

De mars 2020 à nos jours, le Tchad a réalisé 22.752 tests de dépistage du coronavirus, a indiqué vendredi le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



4,9% des tests ont été déclarés positifs.



La grande majorité des tests a été réalisée à N'Djamena (20.694), puis dans les centres de dépistage de Moundou (1697), Sarh (150), Abéché (83), Mongo (49), Bol (5), Doba (20), Mao (2), Pala (16) et Bongor (157).



Le plus grand nombre de tests réalisé a eu lieu en août (9069 tests).



À N'Djamena, en plus du laboratoire mobile de Farcha, sont opérationnels les laboratoires de la garnison (HMI), l'HGRN et du Programme de lutte contre la tuberculose.



Depuis le 19 mars 2020, le Tchad a enregistré 1115 cas de Covid-19 dans 16 provinces, particulièrement N'Djamena. À ce jour, 72 patients sont sous traitement.