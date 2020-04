Covid-19 : Le Tchad annonce un 11ème cas

Les autorités sanitaires viennent de notifier un 11ème cas de coronavirus le 8 avril 2020. Il s'agit d'un tchadien âgé de 59 ans qui est arrivé le 25 mars dernier a N'Djaména en provenance de Pakistan via Dubaï, selon le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Le malade a séjourné pendant quelques jours à la Mosquée Bilal de la Rue de 30 mètres avant de quitter N'Djamena le 29 mars 2020 pour Abéché à bord d'un véhicule de type Toyota Hilux accompagné en plus de son enfant et de son chauffeur, d'un étudiant débarqué à Mongo et qui a continué sur Am-Timan.



Le malade a été retrouvé à Abéché le samedi 4 avril 2020 où il a été isolé et confiné. Le résultat du laboratoire s'est révélé positif le 8 avril 2020. Les autres contacts sont recherchés ainsi que l'étudiant qui se trouverait présentement à Am-Timan.