Covid-19 : Le Tchad décrète l'état d'urgence sanitaire

L'état d'urgence sanitaire ​permet également de :

- restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux horaires fixés par arrêté ;

- interdire aux personnes de sortir de leurs domiciles, sous réserve des déplacements strictement indispensables ;

mettre en quarantaine les personnes susceptibles d'être affectés ainsi que le placement et le maintien en isolement des personnes affectées ;

- fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissement accueillant le public, à l'exception des établissements fournissant des biens ou services de première nécessité ;

- ordonner la fermeture temporaire des lieux de réunion de toute nature, des débits de boisson, des salles de jeux et de spectacles ;

- limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique, ainsi que les réunions de toute nature ;

- prendre des mesures pour assurer la permanence des pharmacies de garde ;

- ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire, ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l'usage de ces biens ;

- prendre toutes mesures permettant la mise à disposition des médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire.



Les infractions aux mesures prévues seront punies d'un emprisonnement d'un à trois mois, sans préjudice de l'exécution desdites mesures.



Le décret prend effet à compter de ce samedi.