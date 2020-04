Covid-19 : Le Tchad lance une unité de production de solutions Hydro-alcooliques

Face à la pandémie de Covid-19, le Tchad dispose désormais d'une unité de production locale de solutions Hydro-alcooliques. Le ministre de la santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a lancé vendredi la production.



Selon le ministre de la Santé publique, "cette stratégie vise à rendre disponible cette solution afin de prévenir les ruptures, dues aux arrêts de fabrication liés aux mesures de confinement dans certains pays, et au faible trafic commercial et mondial".



Le laboratoire de production est située dans l'enceinte du Centre de contrôle de la qualité des denrées alimentaires (CECOQDA), sous la supervision du ministère de la Santé publique, à travers le laboratoire du service de contrôle qualité de la direction de la pharmacie et du médicament.



Il a une capacité de production de plus de 900 litres de solution Hydro-alcooliques par jours.



L'Organisation mondiale de la santé qui apporte son appui à cette initiative, a suggéré la production locale de solutions Hydro-alcooliques aux pays à faibles revenus.



Ces solutions fabriquées localement vont être distribuées à travers la Centrale Pharmaceutique d'Achat.