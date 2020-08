Covid-19 : Le Tchad renforce ses sites de diagnostic et ses capacités de test

Le ministère de la Santé publique a inauguré mercredi un nouveau site de diagnostic au sein des locaux du Programme national de lutte contre la tuberculose, à N'Djamena. Il permettra de renforcer le laboratoire d'analyse biologique moléculaire.



Le nouveau site permet de réaliser 100 tests de dépistage de coronavirus par jour. Il sert également au test de la charge virale de tuberculose.



Selon le coordinateur nationale de riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi, même si l'on est dans une phase baissière, le fait de pouvoir faire beaucoup de diagnostic permettra de ne pas être surpris en cas de résurgence de la maladie.



"Il y a quelques mois, on mettait cinq jours, six jours, sinon plus pour avoir un résultat de diagnostic. Maintenant, c'est une question d'une seule journée, ou certaines fois, avec cette technique Genexpert, c'est même possible d'avoir un diagnostic en deux heures de temps", a indiqué Pr. Choua Ouchemi.



Au total, le Tchad compte désormais sept six de diagnostic dont trois à N'Djamena et quatre en province.



"Notre capacité de diagnostic se trouve augmentée. Cela traduit les efforts du gouvernement", a affirmé le directeur général adjoint du ministère de la Sant publique, Mahamat Hamit Ahmat.



Il a ajouté qu'il est "très trop de chanter la victoire", appelant à "se concentrer sur l'avenir en tirant les leçons de ce qui se passe dans d'autres pays" après un semblant d'accalmie et une repris de la pandémie.