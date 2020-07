Covid-19 : Le Tchad se réjouit de sa réactivité

"Dès que nous avons eu le premier cas, avec l'OMS, avec les partenaires, nous étions déjà prêts parce que nous avons commencé déjà à mettre en place des équipes et à former les équipes", a déclaré samedi le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, lors de la réception d'un don de l'OMS en médicaments et équipements.



"Nous avons informé le Maréchal du Tchad, le président de la République Idriss Déby Itno. Sans tarder, il a pris en compte tout ce que nous lui avons proposé, en commençant par la fermeture de l'aéroport", a indiqué Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Selon le ministre, "les neufs conditionnalités de l'OMS, (le chef de l'État) les a accepté, et il nous a demandé le plus rapidement possible de les appliquer. Il est le tout premier président africain à dire : l'aéroport est fermé. C'est un des éléments les plus importants qui a protégé les tchadiens et le Tchad de ce Covid".



"Nous avons commencé à ne négliger aucun élément, toujours sous le contrôle du Maréchal du Tchad. C'était pas du tout un hasard si nous avons commencé à avoir le premier cas le 19 mars. On attendait et ça faisait partie de notre premier scénario", a-t-il ajouté.



Le ministre s'est félicité de l'appui de tous les partenaires, notamment de l'OMS qui était aux côtés des autorités dès le début.