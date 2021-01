Covid-19 : Le Tchad souhaite vacciner 20% de sa population grâce à l’appui COVAX

La vaccination contre le Covid-19 sera gratuite et volontaire. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a rencontré ce 22 janvier 2021, les membres du comité de coordination pour l’introduction du vaccin contre le Covid-19. Le Tchad nourrit le vœu de vacciner 20% de sa population cible, grâce à l’appui de l’initiative COVAX.



Le démarrage de la campagne de vaccination contre le Covid-19 est prévu pour le premier trimestre de l’année en cours. Et pour relever cet important challenge pour le pays, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale suit et coordonne les démarches menées, à travers le comité de coordination. Ce vendredi, il s’est entretenu avec les membres de cet organe et les partenaires.



Le dispositif mis en place pour la réception et la conservation du vaccin, ainsi que le début des activités de la campagne, ont dominé les échanges. Le Tchad doit être pratiquement prêt pour protéger sa population ciblée, à l’aide de cette vaccination volontaire, a indiqué le ministre. Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a instruit le comité de coordination de tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs fixés.