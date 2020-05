Covid-19 : Les Tchadiens appelés à la discipline pour "éviter le confinement"

"Si nous voulons éviter le confinement" et ne pas "continuer à enregistrer nos victimes et nos morts de ce drame Covid-19, il faut nécessairement nous débarrasser de cette attitude qui fait croire que la maladie n'existe pas ou qu'elle est la maladie des autres", a mis en garde jeudi le président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet.



"Je martèle une fois de plus pour confirmer que le coronavirus est là parmi nous et fait des ravages", a-t-il dit.



Selon lui, "le seul comportement qui mérite d'être adopté est le port quotidien et régulier de masque, ainsi que le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement."