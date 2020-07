Covid-19 : Madagascar compte 10.317 cas, 7117 guéris et 99 décès

Les cas de Covid-19 sont en hausse à Madagascar qui a franchi la barre des 10.000 cas positifs. Le pays compte plus précisément 10.317 cas, 7117 guérisons et 99 décès à ce jour, laissant craindre une circulation inquiétante du virus.



Mardi, le Programme alimentaire mondial (PAM) a affrété un avion à Madagascar, transportant des aliments, des médicaments, du matériel médical et du personnel.



Le chef de l'État malgache Andry Rajoelina a mis en avant le remède préventif et curatif Tambavy Covid-Organics (CVO). Plusieurs pays africains ont reçu des dons ou des commandes du remède malgache.



Le 10 juin dernier, le Tchad a dépêché une délégation pour réceptionner 20.000 doses de CVO, après un premier don de 600 doses.