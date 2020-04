"A l'échelle du monde, jamais de mémoire d'homme et de l'histoire post-moderne, on a assisté à de telles secousses et de tels changements", a déclaré samedi le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, en réaction à la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19.



"Probablement, un autre monde est entrain de naître sous nos yeux, parfois dans la douleur, dans le combat contre la maladie, et le sauvetage des économies. Nécessairement un monde plus écologique, plus sédentaire, plus numérique et avec plus de valeurs probablement", a estimé Tahir Hamid Nguilin.



Marchés fermés : "on va finir par trouver d'autres alternatives"



"Les marchés ont été fermés à peine un mois, et on a encore neuf mois (avant la fin de l'année, Ndlr). Je ne pense pas qu'on va rester les marchés fermés jusqu'à neuf mois. On va finir par trouver d'autres alternatives", a souligné le ministre des Finances et du Budget.



"Nous attendons les avis du conseil scientifique qui conseille le gouvernement en matière de lutte contre le coronavirus et nous regardons aussi comment va se comporter cette pandémie. L'important c'est de lutter contre cette pandémie et d'en sortir le plus vite possible", a-t-il dit.



Par ailleurs, le ministre a assuré que "l'État maintient tous ses engagements vis-à-vis des travailleurs. Il n'y a pas de réduction de salaires. Pour le moment, il n'y a pas ce genre de choses."