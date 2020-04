Covid-19 : Tchadiens bloqués à l’étranger, l’État se mobilise

Les autorités tchadiennes se mobilisent pour le rapatriement des ressortissants bloqués à l'étranger suite à la pandémie de Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères Chérif Mahamat Zène a déclaré jeudi que "le Gouvernement travaille sur un programme (pour) leur retour en tenant compte de diverses contraintes liées à leur accueil et confinement."



"Nos compatriotes bloqués à l'étranger à cause de la suspension des vols commerciaux seront rapatriés dans les jours/semaines à venir", a indiqué le chef de la diplomatie.



Plusieurs ressortissants tchadiens bloqués à l'étranger ont contacté ces derniers jours Alwihda Info. Ils demandent l'aide des autorités pour leur rapatriement. De leur côté, les ambassades s'activent pour apporter un soutien.



Une note de service aux missions diplomatiques



Le ministère des Affaires étrangères a indiqué jeudi à Alwihda Info qu'une note de service en date du 21 mars dernier a été adressée à toutes les missions diplomatiques. Selon la note, "il est demandé à tous les chefs des missions diplomatiques et consulaires d'entrer en contact avec nos compatriotes confrontés à cette situation préoccupante, en vue d'examiner, en liaison avec les autorités compétentes du pays hôte, les modalités pratiques d'un accompagnement, dans la limite du possible, aux fins de leur faciliter leur séjour temporaire, en attendant la levée des mesures susmentionnées."



La note ajoute que "les chefs des missions diplomatiques et consulaires concernés sont instruits de fournir tous les détails sur le nombre, les noms et prénoms, l'âge, la profession et le lieu de présence de ces compatriotes, ainsi que sur la nature des difficultés auxquelles ils font face, en vue d'une évaluation précise à soumettre au Gouvernement. Au cas par cas, et en cas d'extrême nécessité, le Gouvernement, dans la limite du possible, examinera l'opportunité d'une éventuelle réaction."