Covid-19 : l'Ambassade du Maroc au Tchad met en place une cellule de veille

L'Ambassade du Royaume du Maroc au Tchad a déclaré mercredi avoir mis en place une cellule de veille au profit des membres de la communauté marocaine au Tchad pour assurer le suivi des derniers développements liés à la propagation du Coronavirus (COVID-19) et prêter l'assistance et l'accompagnement au profit de cette communauté.



Les numéros de téléphone suivants ont été mis en place afin de permettre à tous nos compatriotes de contacter les services de l'Ambassade en casde besoin : +235 22 52 53 32 / +235 65 46 31 10



L'Ambassade invite tous les membres de la communauté marocaine au Tchad à suivre scrupuleusement toutes les décisions et mesures prises par les autorités tchadiennes compétentes relatives à la prévention et à la lutte contre la propagation du Coronavirus.