Covid-19 : un tchadien de 59 ans testé positif en province

Un autre cas de coronavirus est détecté ce jour par les autorités médicales en plus de dix cas déjà enregistrés. Il s'agit d'un tchadien âgé de 59 ans arrivé le 25 mars 2020 à N'Djamena en provenance du Pakistan via Dubaï - Addis Abeba - Abuja - Yagoua - Bongor.



Le malade a séjourné pendant quelques jours à la Mosquée Bilal de la Rue de 30 mètres avant de quitter N'Djamena le 29 mars 2020 pour Abéché à bord d'un véhicule de type Toyota Hilux accompagné en plus de son enfant et de son chauffeur, d'un étudiant débarqué à Mongo et qui a continué sur Am-Timan.



Le malade a été retrouvé à Abéché le samedi 4 avril 2020 où il a été isolé et confiné. Le résultat du laboratoire s'est révélé positif le 8 avril 2020. Les autres contacts sont recherchés ainsi que l'étudiant qui se trouverait présentement à Am-Timan.