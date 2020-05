Covid-Organics : le président malgache remercie Idriss Déby "pour sa confiance"

Le président de la République Malgache, Andry Rajoelina, a adressé samedi ses remerciements à son homologue Idriss Déby, suite à l'affrètement de l'avion présidentiel tchadien pour récupérer une commande du remède Covid-Organics.



"Avec le Covid-Organics, Madagascar est aux côtés de ses frères africains pour soigner et sauver des vies. Notre devoir est de préserver la santé de nos peuples. Le Tchad a envoyé un avion pour récupérer les dons de CVO. Merci au Président Idriss Déby", a-t-il dit sur son compte Twitter.



600 traitements curatifs et 600 traitements préventifs



Une délégation tchadienne, conduite par le conseiller à la santé du chef de l'État, a récupéré aujourd'hui à l'aéroport d'Ivato, un don du remède Covid-Organics de la République de Madagascar, a annoncé en milieu d'après-midi la Présidence malgache sur sa page Facebook.



"Dr. Abdoulaye Adam DJerou, conseiller à la santé du chef de l'État tchadien a dirigé la délégation tchadienne venue récupérer le lot du remède amélioré Tambavy CVO ce 9 mai 2020."



Le don est composé de 600 traitements curatifs et 600 traitements préventifs. Ils ont été offerts à la République du Tchad.



"Dr. Abdoulaye Adam Djerou a exprimé ses remerciements au nom du Tchad et a loué les efforts et le leadership malgasy dans la recherche d'une cure contre le Covid-19", indique la Présidence malgache.



Le Tchad va mener une étude comparative



Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a expliqué ce soir, dans un entretien sur la radio Réseau des citoyens, que "le conseil scientifique a été clair : pour le moment il n'y a aucune étude qui atteste de l'efficacité du Covid-Organics. Mais l'OMS reconnait la pharmacopée comme une possibilité d'être enseignée dans nos universités."



Selon Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, "le Tchad ne veut pas être à coté. Nous allons prendre ce médicament mais nous n'allons pas donner aux malades qui sont sous traitement. Nous allons mettre deux équipes. Une équipe qui prend seulement Covid-Organics et une autre équipe qui prend avec notre protocole. Nous allons les mettre au même moment, avec une surveillance stricte, rigoureuse et scientifique."



"Après une étude comparative, nous allons tirer une conclusion et nous allons continuer à commander le Covid-Organics ou nous allons continuer notre protocole. En dehors de ça, nous avons un laboratoire de contrôle qualité. Nous pouvons leur donner le remède pour voir. Mais les plantes sont acceptées (...) Nous disons vive la pharmacopée", a ajouté le ministre, précisant que pour le moment, aucun médicament n'a fait ses preuves.