Criminalité au Tchad : la Police nationale frappe fort, 96 suspects dans ses filets

Le Contrôleur général de la Police nationale, également porte-parole de l’institution, Paul Manga, a souligné que ces arrestations sont le fruit d’un travail coordonné entre plusieurs unités, notamment avec la Surveillance du territoire, dont il a salué le rôle décisif.



Parmi les personnes interpellées, 30 sont de nationalités étrangères. Elles sont poursuivies pour faux et usage de faux, escroquerie et arnaques en ligne. Le porte-parole a précisé que certains de ces individus pensaient pouvoir fuir la justice, mais des mandats d’arrêt ont été émis via l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) pour permettre leur traque même hors du territoire national.



Paul Manga a lancé un avertissement clair à tous les délinquants qui pensent pouvoir commettre des infractions au Tchad et se réfugier dans les pays voisins : « Ils seront recherchés et traduits en justice. »



Des cas spécifiques d’insécurité



Un deuxième groupe, composé de sept coupeurs de route, a été arrêté en flagrant délit, en possession de quatre armes de type AKM. Ces individus semaient la terreur en attaquant des commerçants, parfois avec des conséquences mortelles. Leur arrestation témoigne de l'efficacité des services de la Police nationale.



Un troisième groupe, composé de trois faussaires, a également été interpellé dans le cadre d’activités criminelles distinctes :



Le premier détenait les cachets officiels de la Direction générale des Domaines, qu’il utilisait pour produire de faux documents. Il aurait escroqué environ 5 millions de FCFA, et d’autres victimes pourraient encore se manifester.



Le deuxième émettait de faux documents et bordereaux au nom du ministère de l’Action sociale, permettant à des personnes de frauder l’ONASA pour obtenir des vivres.



Le troisième fabriquait de faux billets de banque, qu’il remettait à des clients les écoulant ensuite dans les marchés.



Le Contrôleur général a conclu en remerciant les différents services de la Police nationale pour leur engagement, ainsi que la population, qui se montre de plus en plus solidaire et engagée aux côtés des forces de sécurité intérieure.



En ce qui concerne les personnes arrêtées, elles seront mises à la disposition de la justice, qui, selon ses propos, appliquera la loi dans toute sa rigueur.