Crise humanitaire au Tchad : L'AJDRO appelle à une intervention urgente pour protéger les réfugiés

Dans une conférence de presse tenue le 13 juin 2023 au siège de l'Association des Jeunes pour le Développement de la Région du Ouaddaï (AJDRO), le président Abbas Khassim Ali a exprimé son soutien au gouvernement et aux ONG concernant le maintien de la sécurité le long de la frontière entre le Tchad et le Soudan, suite à l'afflux de nouveaux réfugiés à l'est du pays. Cette crise conflictuelle au Soudan a entraîné l'arrivée de milliers de réfugiés au Tchad, une situation humanitaire à laquelle l'AJDRO ne peut rester indifférente.



Le président de l'AJDRO, Abbas Khassim Ali, estime que la situation des réfugiés est extrêmement préoccupante et nécessite une intervention urgente, avec la participation du comité international humanitaire et du système des Nations Unies, afin de protéger tous les réfugiés, en particulier avec l'approche de la saison des pluies. La plupart de ces réfugiés sont des femmes et des enfants.



Abbas Khassim Ali tient également à féliciter et encourager les forces de l'ordre et de sécurité qui ont pu assurer la sécurité le long de la frontière. Dans le même temps, il demande au président de transition de renforcer la sécurité et de fournir davantage de matériel nécessaire pour permettre à ces forces de se protéger et de garantir la sécurité des populations locales et des réfugiés.



Le président de l'AJDRO exprime également sa profonde gratitude envers les organisations non gouvernementales internationales, notamment le HCR, le PAM et l'UNICEF, qui ont pu assurer des services humanitaires aux réfugiés malgré leur arrivée au Tchad. Cependant, l'AJDRO interpelle les autorités locales et les ONG opérant dans la province du Ouaddaï afin qu'elles prennent en compte les préoccupations des jeunes en ce qui concerne le recrutement de personnel selon des critères équitables. Selon Abbas Khassim Ali, les jeunes du Ouaddaï ont été victimes depuis des années d'une injustice flagrante de la part des ONG dans le processus de recrutement. Cette injustice, selon lui, doit cesser car les jeunes du Ouaddaï possèdent les mêmes compétences, expériences, chances et qualités que les autres recrutés au détriment des jeunes de la région.



Enfin, l'AJDRO souligne que la situation de l'afflux de réfugiés soudanais a un impact négatif sur la province, puisque la majorité de la population du Ouaddaï est vulnérable et souffre déjà de conditions de vie précaires. S'ajoute à cela la dégradation de l'environnement et d'autres phénomènes socio-économiques qui aggravent la situation.