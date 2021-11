Crise libyenne : le président du Niger en séjour en France

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, entreprend ce 9 novembre une visite de travail en France. Dans la capitale française, le chef de l’Etat et la délégation qui l’accompagne auront un programme chargé, informe la Présidence.



C’est ainsi que le président Mohamed Bqzoum déploiera une intense activité diplomatique où il participera aux cérémonies célébrant le 75è anniversaire de l’UNESCO. Cette instance des Nations-Unies avait prôné dès le départ, l’unité des peuples par le dialogue des cultures et la compréhension mutuelle.



Le chef de l’Etat marquera aussi de sa présence à la Conférence Internationale sur la Libye, à un mois d'élections générales censées mettre fin à une décennie de conflit dans le pays.



“Notre voisin du septentrion traverse depuis la disparition du guide Mouammar Kadhafi en 2011 une période de déliquescence caractérisée par l’absence de l’autorité de l’Etat avec des guerres

intestines favorisées par l’implication des pays étrangers. Cette situation a engendré des répercussions sur l’ensemble du Sahel avec la multiplication des réseaux de trafic d’armes, d’êtres humains et du crime organisé”, explique la Présidence du Niger.



La France organisatrice de l’évènement considère que les aspirations des Libyens à la souveraineté sont convergentes avec les intérêts de sécurité de l’ensemble de la région, du Sahel à l’Europe en passant par l’Afrique du Nord.



Cette conférence est co-parrainée par l'Allemagne et l'Italie en association avec les Nations-Unies. Elle visera à s'assurer du maintien des échéances électorales de la fin décembre (24 décembre, en principe) dans le pays et à débattre du départ des

troupes étrangères.



La réunion de Paris fait suite à une série de rencontres dont la récente Conférence de

soutien à la stabilité de la Libye tenue à Tripoli le 21 octobre 2021.