Crise soudanaise : Conséquences alarmantes sur le système de santé tchadien

Selon ce rapport, le nombre d'admissions d'enfants souffrant de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) ne cesse d'augmenter avec le temps. La province de l'Ouaddaï a enregistré à elle seule 4237 nouvelles admissions d'enfants victimes de MAS, alors que seulement 2606 enfants étaient attendus pour le mois de Juin 2023. Ces chiffres montrent un dépassement de plus de 60% par rapport à la cible prévue. Le district de santé d'Adré est particulièrement touché, enregistrant un dépassement de 113% des nouvelles admissions par rapport à la cible annuelle attendue au 30 Juin 2023.



Face à l'épidémie de rougeole à l'Est du pays, le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention a réagi en lançant une nouvelle campagne de vaccination contre la rougeole dans la province du Ouaddaï le 17 Juillet 2023. Au septième jour de la vaccination, un total de 478 678 enfants âgés de 6 mois à 14 ans ont déjà été vaccinés, ce qui correspond à 82,5% de la cible de 580 490 enfants à vacciner. Cette campagne bénéficie du soutien de GAVI, de l'OMS, du CERF et de l'UNICEF et se poursuivra jusqu'au 27 Juillet 2023.