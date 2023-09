Cultiver sans eau : une solution cruciale pour le Tchad

Depuis des millénaires, l'eau a été le bien le plus précieux, essentiel à toute forme de vie. Pourtant, aujourd'hui, cette ressource vitale est devenue plus rare que l'or, comme l'a souligné le célèbre astrophysicien Hubert Reeves. Les lacs et les rivières connaissent des niveaux historiquement bas, voire se tarissent complètement chaque année en raison de la répartition inégale des précipitations. Cette situation critique a un impact dévastateur sur l'agriculture, moteur économique du Tchad.



Le défi de cultiver sans eau peut sembler insurmontable pour beaucoup, mais des techniques innovantes sont en train d'émerger. L'exemple du zaï au Sahel, en particulier au Burkina Faso, est instructif. Cette méthode de conservation des eaux et du sol, bien que manuelle et exigeante, suscite l'intérêt des chercheurs et des décideurs. De plus, des pratiques comme le non-labourage et le paillage contribuent à maintenir l'humidité du sol et à préserver la biodiversité.



L'introduction de la technique de plantation d'arbres pour protéger les cultures est également précieuse. Cependant, les enjeux sont élevés, et le Tchad doit agir rapidement pour s'adapter à cette nouvelle réalité. En reconnaissant l'urgence d'une stratégie de cultiver sans eau, le pays peut assurer sa résilience face aux défis climatiques qui ne font que s'accentuer.



Pour que cette transition vers des pratiques agricoles plus durables et résilientes réussisse, une collaboration étroite entre les acteurs locaux, les partenaires internationaux et les gouvernements est essentielle. De nombreux pays, dont le Mali et le Burkina Faso, ainsi que des experts en agriculture en France, ont déjà exploré des méthodes de production maraîchère sans dépendre exclusivement des précipitations. Le Tchad peut puiser dans ces expériences réussies pour forger son propre avenir agricole, adapté à un climat en évolution.



La culture sans eau n'est plus simplement une option, mais une nécessité urgente pour l'agriculture tchadienne. En adoptant des pratiques innovantes, en exploitant les connaissances locales et internationales, et en promouvant la collaboration entre les différentes parties prenantes, le Tchad peut faire face aux défis climatiques actuels et garantir un avenir plus résilient et prospère pour son secteur agricole.