Culture : Le Tchad fièrement représenté à l'exposition "Color for the planet" au siège de l’Unesco à Paris

Cet événement vise à sensibiliser et célébrer la diversité culturelle à travers l'art, tout en mettant en lumière les enjeux environnementaux.



Les enjeux de cette exposition :

Visibilité internationale : En étant présentée au siège de l'UNESCO, cette exposition bénéficie d'une visibilité mondiale, permettant ainsi de faire connaître la richesse et la diversité de la création artistique tchadienne.



Promotion du patrimoine culturel : Les œuvres exposées sont une vitrine du patrimoine culturel tchadien et contribuent à le valoriser.



Renforcement des échanges culturels : Cet événement favorise les échanges culturels entre le Tchad et les autres pays, permettant de créer des ponts et de renforcer la coopération internationale.



Soutien aux artistes tchadiens : Cette exposition offre une plateforme aux artistes tchadiens pour présenter leurs œuvres et ainsi développer leur carrière.