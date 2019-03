AFRIQUE DHL renouvelle son partenariat avec le plus grand événement e-commerce d'Afrique

Alwihda Info | Par APO - 5 Mars 2019 modifié le 5 Mars 2019 - 17:40

Produite par DHL, la conférence et exposition eCommerce Africa est organisée par la société sudafricaine de conférence Kinetic.

LE CAP, Afrique du Sud -- DHL Express en Afrique subsaharienne (ASS) a annoncé que la société s'est une nouvelle fois engagée en tant que sponsor principal de la Conférence et Exposition DHL eCommerce Africa 2019, qui se tiendra au Cape Town International Convention Center les 19 et 20 mars 2019.



Produite par DHL, la conférence et exposition eCommerce Africa est organisée par la société sudafricaine de conférence Kinetic. Elle est l'une des plus grandes opportunités en Afrique pour rassembler les acteurs du secteur du commerce électronique.Plus tard dans l'année, Kinetic organisera également la conférence au Kenya, avec l'eCommerce East Africa Edition, également produite par DHL, qui aura lieu à Nairobi les 12 et 13 juin 2019.



L'événement de cette année offre aux participants l'occasion d'écouter des leaders d'opinion de premier rang, tant en Afrique que dans le reste du monde, pour en savoir plus sur les stratégies novatrices qui ouvriront des possibilités de commerce électronique au cours des années à venir. Des représentants des plus grandes sociétés de technologie, de commerce de détail, des secteurs bancaires et juridiques du continent seront présents pour partager leur expérience et échanger des connaissances avec les participants.



Selon le rapport « Lions Go Digital » du McKinsey Global Institute, le commerce électronique et les technologies financières représentent deux des plus grandes opportunités de croissance en Afrique, la croissance du marché des technologies mobiles étant le moteur de ces deux secteurs. « Plus de la moitié des consommateurs urbains africains disposent déjà d'appareils connectés, et ce nombre ne cesse d'augmenter. Les achats en ligne en Afrique pourraient représenter jusqu'à 75 milliards de dollars en ventes au détail à l’horizon 2025. »



Steve Burd, vice-président en charge des ventes chez DHL Express Afrique subsaharienne, explique que le partenariat en cours entre DHL et eCommerce Africa s’est fait naturellement. « En tant que leader du marché de la logistique express en Afrique, nous avons une vaste expérience pratique de l'impact positif du commerce électronique sur le continent. La croissance massive du commerce électronique transfrontalier et international en Afrique voit DHL travailler avec des milliers de clients supplémentaires sur le continent chaque année, ce qui les aide à imposer leur marque au-delà des frontières. »



Il ajoute que le développement du commerce électronique en Afrique continue d'ouvrir d'importantes perspectives de croissance. « Le commerce électronique permet aux entrepreneurs et aux PME d'entrer en contact avec une large base de clients et de se développer rapidement, ce qui accélère la demande en services d’assistance. La croissance du commerce électronique a donc un effet d'entraînement sur de nombreuses autres industries sur le continent. »



« Le partenariat de DHL avec eCommerce Africa nous fournit une plateforme supplémentaire pour nous mettre en relation avec les organisations et les aider à comprendre les considérations logistiques clés, à apprendre à planifier et à surmonter les défis logistiques », ajoute Steve Burd.



Terry Southam, directeur général de Kinetic, explique que le groupe de leaders d'opinion et les sujets abordés cette année visent à créer un impact immédiat pour les entreprises africaines de commerce électronique.



« Du marketing à la réalisation, les principaux acteurs mondiaux seront là pour partager les meilleures pratiques et des stratégies innovantes visant à stimuler la croissance en ligne. Il est tout à fait remarquable d'avoir tous ces chefs de file de l'industrie sur la même scène - non seulement pour partager leurs idées, mais aussi pour travailler activement à la croissance de l'industrie et assurer aux clients africains une expérience d'achat en ligne de première qualité. Le thème de la conférence de cette année est Conquering Scale (Àl’échelle de la concurrence), et nous ne saurions être plus heureux de compter sur un leader du marché tel que DHL, pour nous aider à organiser deux événements clés de l’e-commerce sur le continent cette année », conclut-il.





