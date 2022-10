DNIS au Tchad : un participant propose une "cellule d'appui" aux autorités face aux menaces de sanctions

Le président du Présidium, Gali Ngothé Gatta, a donné la parole ce 4 octobre à un participant qui a formulé une motion. L'intervenant évoque des "menaces" de l'UE, l'UA et de plusieurs pays. Il propose de créer une "cellule pour appuyer le gouvernement et rapprocher les partenaires qui menacent (...) pour anticiper des sanctions".



Si la période de la seconde phase de transition est déjà définie (24 mois maximum), aucun cahier des charges n'a été dévoilé.



La première période de transition prend fin le 20 octobre prochain. Un risque de divergence entre l'UA et le CMT est prévisible. Ce dernier va très probablement invoquer les résolutions "souveraines" et "contraignantes" du dialogue national.



le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a décidé de "convoquer en temps utile une séance spéciale pour examiner spécifiquement la transition politique au Tchad".