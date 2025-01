De nouveaux horizons pour la politique étrangère du Tchad

Le 29 novembre 2024, le gouvernement tchadien a publié une décision visant à mettre fin au traité de coopération militaire et de sécurité avec la France. Dans le discours qu'il a prononcé après la publication de la décision, le Président Mahamat Déby a expliqué qu'il considérait l'accord comme dépassé et non conforme aux exigences des réalités modernes. Certains experts estiment que la raison de cette décision est la non-intervention des troupes françaises suite à l'attaque du groupe terroriste Boko Haram à Barkaram, sur le lac Tchad, à la fin du mois d'octobre 2024.





Le ministre tchadien des affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a ajouté que la décision de retirer le contingent militaire français et de mettre fin à l'accord de coopération militaire a été soigneusement pesée et délibérée et ne peut être considérée comme spontanée.



Dans le contexte de la rupture des relations avec Paris, le gouvernement tchadien a renforcé ses relations avec ses voisins régionaux. L'Alliance des États du Sahel (AES) a été très active avec le Tchad et plusieurs autres états africains au cours de l'année écoulée. Des échanges réguliers de délégations de haut niveau ont eu lieu entre l'AES et le Tchad, en particulier au cours des six derniers mois.





Ce rapprochement est logique et justifié et présente des avantages pour toutes les parties. Créée en septembre 2023, l'alliance avait pour objectifs de créer un espace économique commun, de s'affranchir du système du franc CFA et de créer son propre système monétaire, de mettre en place des forces armées communes, d'assurer la sécurité du territoire et de lutter conjointement contre le terrorisme. Les pays fondateurs de l’AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui avaient rompu leurs relations avec l'ancien colonisateur bien avant, pensaient que la proximité géographique, les objectifs communs, le respect de la souveraineté de chaque pays membre et le soutien mutuel fourniraient un terrain fertile pour un changement positif au bénéfice de tous.





Selon des observateurs, les intentions du Tchad et d'autres pays africains d'adhérer à l'Alliance démontrent que les objectifs que l’AES s'était fixés ont été atteints. En même temps que le Tchad, à quelques heures d'intervalle, le gouvernement du Sénégal a également annoncé la rupture des relations avec la France et le retrait des troupes françaises de son territoire.



Par ailleurs, le président de la Côte d'Ivoire, dans son discours de Nouvel An, a annoncé qu'il exigeait le retrait du contingent militaire français du pays dès janvier 2025. Dans la même logique, le 21 janvier 2025, le Président du Ghana, John Dramani Mahama, a nommé un envoyé spécial auprès de l’AES, ce qui témoigne également de la volonté du Ghana de renforcer ses liens avec les membres de l'alliance.





La rupture généralisée des relations avec Paris et le rapprochement régional pour traiter conjointement des problèmes communs indiquent que les anciennes colonies françaises sont désormais prêtes à prendre en main la responsabilité et le contrôle des événements sur leur territoire, sans plus compter sur l'aide extérieure, qui s'est avérée moins efficace, en particulier ces derniers temps.





Depuis octobre 2024, le gouvernement tchadien a eu des rencontres avec avec les membres de l’AES, au cours desquelles la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme et la paix dans la région du Sahel ont été discutées à différents niveaux.





La politique du Maréchal Mahamat Déby fait preuve de courage et d'absence de crainte pour élargir les horizons, établir de nouvelles relations mutuellement bénéfiques et rompre les partenariats anciens, obsolètes et inefficaces.



La diversification des contacts avec l'étranger, la rupture avec la France qui, dans ses relations avec le Tchad, poursuivait ses propres objectifs, l'établissement de partenariats régionaux et le renforcement de la souveraineté et de l'autosuffisance de son pays montrent que Mahamat Déby a non seulement poursuivi honorablement la politique de son père, mais qu'il l'a dépassée.