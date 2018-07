Début des examens de fin d’année scolaire au Togo avec le BEPC

Lomé - Les candidats inscrits au Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) du Togo ont ouvert ce mardi la session des examens de fin d’année pour le compte de l’année scolaire 2017-2018 qui aura duré plus que prévue.



Les examens se déroulent dans 303 centres d’écrit répartis sur toute l’étendue du territoire national avec une légère augmentation du taux de participation des filles cette année.



Ils sont au total 118 107 candidats cette année dont 52 747 filles soit 44,66% et 65 360 garçons soit 55,34%.



Par rapport à l’année scolaire 2016-2017, on note une augmentation globale de 1361 candidats soit 1,2% avec un accroissement d’effectif des filles de 1998 (1,7%) contre une régression de celui des garçons de moins de 637 soit 0,5% de régression.



Les épreuves du BEPC se poursuivent jusqu’à la fin de la semaine dans 303 centres d’écrit dont 1 à Accra au Ghana. La réussite au BEPC ouvre la porte aux études du 3ème cycle (Lycée) aux apprenants.



Pour constater de l’effectivité du démarrage de cet examen, le ministre des enseignements primaire, secondaire et de la formation professionnelle, Komi Paalamwé Tchakpélé s’est rendu dans certains centres d’écrit de la préfecture de Kévé.



Rappelons que les examens du BEPC étaient initialement prévus pour juin. Il a été repoussé il y a deux mois sur le 03 juillet compte tenu des divers mouvements de grèves qui ont marqué l’année scolaire 2017-2018. Après le BEPC, ce sera au tour des élèves du CEPD qui prendront le relai à partir du 17 juillet prochain.