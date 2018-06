Déby : "L’environnement politique du Tchad est l’un des plus harmonieux du continent"

Le Mécanisme Africain d'Évaluation par les pairs (MAEP) a rendu ce jeudi à N'Djamena son rapport public sur le Tchad au cours d'une cérémonie. La phase de mise en œuvre du plan national d’action a également été lancée.



Pour le Professeur Abou Manga, membre du panel en charge d’évaluation du Tchad, il y a, entre autres, une faiblesse dans le processus électoral et la violence faite aux femmes. Il a toutefois salué la révision de la constitution du Tchad au profit de la femme et de la jeunesse, ainsi que la réforme institutionnelle pour une gestion saine des finances publiques.



Le chef de l'État, Idriss Déby a souligné que "dans le domaine de la démocratie et de la gouvernance politique, ce sont des avancées significatives qui ont été enregistrées comme le prouvent l’ancrage des libertés publiques et des droits humains, la pleine manifestation de l’expression plurielle et la tenue régulière des consultations électorales ouvertes et transparentes". Selon lui, "l’environnement politique du Tchad est l’un des plus harmonieux du continent".



"De nombreux actes du Forum National Inclusif sur les réformes institutionnelles que nous mettons progressivement en musique visent effectivement à consolider les acquis démocratiques et à renforcer l’État de droit. En dépit de la conjoncture économique qui est toujours rude, le Gouvernement va orienter des investissements robustes dans l’éducation, la santé et le développement rural", a assuré le président du Tchad.



Le MAEP est un instrument auquel les États membres de l’Union Africaine (UA) adhèrent volontairement en tant que mécanisme d’auto-évaluation de la bonne gouvernance.