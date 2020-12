Deby : "ceux qui pensent que noircir le Tchad est une action en bourse se trompent lourdement"

Le chef de l'État a appelé lundi les citoyens à oeuvrer pour l'unité nationale et la cohésion, dans un discours prononcé à la Présidence de la République. Il a également adressé une mise en garde contre les "calculs politiques".



Idriss Deby s'est exprimé à l'occasion de la promulgation de la Loi constitutionnelle du 3 décembre 2020.



"Sans vouloir m'ériger en donneur de leçons, je dis simplement que tous ceux qui pensent que noircir le Tchad est un investissement ou une action en bourse sans trompent lourdement", a affirmé Idriss Deby. Ses propos ont été suivis d'applaudissement dans la salle.



Selon le président, "le Tchad illustre n'est pas et ne sera jamais un ascenseur politique. Le Tchad est éternel et aucun calcul mesquin, quelque soit sa corrosivité ne peut altérer ce précieux trésor".



Et d'ajouter que "ce pays est un héritage commun. Nous avons tous l'obligation de contribuer à l'oeuvre de la cohésion fraternelle, de la stabilité, de la paix et du développement".