Décès de Dr. Abakar Adoum Haggar en Tunisie

Dr. Abakar Adoum Haggar est décédé ce 22 novembre 2022 à Tunis, en Tunisie.



Il a été notamment directeur général du CNAR (actuel CNRD) et enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences Exactes et Appliquées (FSEA) de l'Université de N’Djamena.



« C’est avec une réelle consternation que j’ai appris la triste nouvelle du décès Dr Abakar Adoum Haggar, survenu ce matin en Tunisie », a réagi le président de la transition Mahamat Idriss Deby.



« Le Tchad perd en lui un grand commis de l’État ayant consacré sa vie entière au service de la nation en assumant des nombreuses éminentes responsabilités au cours de sa riche carrière. En cette triste circonstance, je tiens à présenter mes condoléances les plus attristées aux membres de sa famille si durement éplorée et à ses poches et amis. Le défunt fut également un oncle affectueux et serviable. Puisse Allah l’accueillir dans son royaume des bénis. Paix à son âme », a ajouté Mahamat Idriss Deby.