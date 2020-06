Décès de Pierre Nkurunziza : Le président tchadien adresse ses condoléances

Le chef de l'État tchadien a présenté mercredi ses condoléances, au lendemain de l'annonce du décès du président du Burundi, Pierre Nkurunziza.



"J'ai appris avec tristesse le décès du Président Pierre Nkurunziza. Au nom du peuple Tchadien et à mon nom propre, je présente mes sincères condoléances à la famille biologique du défunt Président, au Gouvernement et au peuple Burundais", a dit Idris Déby.



Mardi, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a présenté ses "sincères condoléances à la famille du défunt, au Gouvernement et au peuple burundais. Que l'âme de l'Illustre disparu repose en paix !"



Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, est décédé lundi à la suite d'un arrêt cardiaque. La nouvelle a été annoncée hier à travers un communiqué du gouvernement.



Le décès a eu lieu à l'hôpital de Karuzi où il s'y trouvait depuis la nuit de samedi à dimanche.



Pierre Nkurunziza n'a pas pu être réanimé, précise le gouvernement.