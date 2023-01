Décès du ministre gabonais des Affaires étrangères : le Tchad présente ses condoléances

Le Ministère des Affaires Etrangères, des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération Internationale a publié un communiqué de presse pour exprimer sa tristesse suite au décès brusque du Ministre Gabonais des Affaires Etrangères, Michaël Moussa ADAMO, survenu le 20 janvier 2023 à Libreville.



Le Ministre des Affaires Etrangères, l'ambassadeur MAHAMAT SALEH ANNADIF, a exprimé ses condoléances et sa compassion au gouvernement gabonais et à la famille éprouvée. Il a décrit le défunt comme un grand diplomate qui a servi avec dévouement son pays, et a déclaré que sa perte est immense pour le Gabon. Il a demandé que le Seigneur lui accorde la paix de l'âme et console les cœurs affligés.