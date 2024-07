Découpage administratif au Tchad : vers une meilleure représentation ou un déséquilibre politique ?

Deux panelistes, Pr. Ahmat Mahamat Hassan, juriste et ancien ministre de la Justice, et Caman Badaoui Oumar, démographe et géographe, ont animé cette conférence. L'objectif principal était d'expliquer et d'apporter des éclaircissements à l'opinion nationale sur le nouveau découpage administratif au Tchad et ses impacts sur la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les Tchadiens.



Pr. Ahmat Mahamat Hassan a retracé l'histoire du Tchad avant les indépendances, expliquant que le pays était initialement un territoire militaire rattaché à l'Oubangui-Chari, avant de devenir une colonie distincte en 1916 et une République en 1958. Après l'indépendance, François Tombalbaye, le premier président du Tchad, a mis en place une première ordonnance portant organisation du territoire, augmentant progressivement le nombre de préfectures.



Avec la récente ordonnance, le Tchad est désormais composé de 23 provinces, 120 départements et 454 communes. Cette ordonnance servira de base pour la répartition des députés et sénateurs pour les élections à venir.