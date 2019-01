Défection de deux responsables de la sécurité au Tchad

Deux importants défections ont été enregistrées dans le rang de force de défense et de sécurité pour rejoindre le comité d'auto-défense de Miski qui affronte l'armée régulière Tchadienne. Le général de l'armée régulière Tchadienne, Halifa Weddeye et le délégué de la police de la province du Tibesti, le colonel Senoussi Weddeye ont rejoint le comité d'auto-défense pour combattre le régime du président Idriss Déby au pouvoir depuis 28 ans selon le porte-parole du comité d'auto-défense de Miski, Molli Sogui. " Senoussi Weddeye a déjà quitté son poste et rejoint la Libye dans le but de regagner le comité d'auto-défense de Miski. Par contre, le général Halifa Weddeye s'apprête à nous rejoindre" nous confie une source locale.