Défis étudiants au Tchad : L'UNET en quête de solutions

Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 21 Septembre 2023



L'Union Nationale des Étudiants Tchadiens (UNET) organise actuellement une session et un congrès extraordinaires sur le campus universitaire de Toukra. L'objectif de cet événement est de présenter le rapport des activités du bureau national, de réunir tous les membres du bureau national de l'UNET, ainsi que les secrétaires exécutifs de l'UNET dans les établissements d'enseignement supérieur à travers le pays.

De plus, cette réunion permettra de présenter les membres du bureau national afin de favoriser la connaissance mutuelle. Le thème de cette rencontre est "La redynamisation de l'Union Nationale des Étudiants Tchadiens pour une cohabitation pacifique en milieu estudiantin et le sauvetage des années académiques élastiques."



Dans son discours, le président de l'UNET, Mahamat Saleh Ahmat Ali, a rappelé que le bureau national de l'UNET a été élu le 2 octobre à Douguia et a pris ses fonctions le 28 octobre 2021. Il a également noté que le bureau de l'UNET est composé de 15 membres, dont 3 ont été exclus en raison d'un incident scandaleux à l'université de N'Djamena. Selon lui, cette exclusion a entraîné un handicap pour le bureau national. Néanmoins, le président de l'UNET a souligné que des activités ont été organisées malgré les hauts et les bas.



Le directeur général du ministère de l'Enseignement Supérieur et de l'Innovation, Pr. Djangran Man-na, représentant le ministre, a noté dans son discours de lancement que le ministère de l'Enseignement Supérieur s'était engagé à revenir aux bonnes pratiques, où l'ensemble des partenaires du système éducatif universitaire collaboreraient pour commencer, normaliser, entretenir et achever les années académiques, comme cela se faisait autrefois.



Les représentants de l'UNET de différentes sections des établissements d'enseignement supérieur ont également pris la parole tour à tour pour exprimer leurs revendications en vue d'une bonne année académique 2023-2024, qui débutera le 2 octobre et se terminera dans les délais fixés par le ministère. Ils ont évoqué l'amélioration de leurs conditions d'études, notamment en ce qui concerne le transport et la restauration.



Par exemple, l'université de Sarh, avec environ 3000 étudiants, dispose seulement de deux bus en fonctionnement, qui s'arrêtent souvent en raison du manque de carburant.



De plus, le Centre National des Œuvres Universitaires (CNOU) ne propose que 1000 repas pour environ 6000 étudiants inscrits à l'université de Doba. Les représentants des étudiants ont donc demandé au ministère de garantir la régularité des cours, ainsi que des solutions pour les problèmes liés au transport et à la restauration.





