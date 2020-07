POINT DE VUE Démarrer une entreprise en temps de crise : Conseils de la première école africaine de création d'entreprise en ligne

Par Sandras Phiri - 29 Juillet 2020



Sandras Phiri, PDG de StartupCircles.ai. Vous avez une idée d'entreprise mais vous êtes réticent à la lancer dans le contexte de la crise actuelle ? Pourquoi ne pas être comme les 67 160 entrepreneurs des États-Unis qui ont déposé une demande de création d'entreprise rien que la dernière semaine de mai[i] ? Il s'agit d'une augmentation de 21 % par rapport aux sept mêmes jours en 2019[ii] et d'un signe que davantage de nouvelles entreprises sont créées en dépit - et en raison - de la crise.



"Créer une entreprise est difficile dans n'importe quel environnement, et bien que les conditions ne soient pas idéales, il n'y a pas de fin en vue à la crise dans laquelle nous nous trouvons. Cela dit, comme d'autres crises au cours de l'histoire, celle-ci offre aux fondateurs une multitude d'opportunités et la possibilité de participer à l'élaboration de l'avenir", déclare Sandras Phiri, PDG de Startup Circles.ai - l'accélérateur en ligne et l'école de création d'entreprise n°1 en Afrique, qui vise à aider les entrepreneurs du continent à créer et à développer des entreprises prospères et commercialement viables.



Il nous fait part de ses meilleurs conseils pour lancer une entreprise en temps de crise :



Pertinent maintenant et à l'avenir



Examinez votre idée d'entreprise et demandez-vous comment elle peut être adaptée aux conditions actuelles. En Afrique du Sud, par exemple, le pays se situe au niveau 3 du verrouillage ajusté au risque, avec des réglementations renforcées dans certains domaines pour alléger la pression sur le système de santé et ralentir la propagation du coronavirus. Cela a un impact à la fois sur les entreprises et les clients. Mais en même temps, les investisseurs s'intéressent aux entreprises qui seront valables après la pandémie. Que pouvez-vous donc faire pour vous assurer que votre idée fonctionne maintenant et à l'avenir ? (Indice : les désinfectants et les masques ne sont pas la réponse).



Face à la demande croissante de leurs produits, Startup Circles.ai a aidé Sage Valley - une start-up zambienne qui produit des épices et des pâtes fabriquées localement - à se faire connaître en inscrivant Shoprite comme client. Bientôt, leurs produits se retrouveront également dans les rayons des magasins Pick n Pay et Zambeef. "Nous leur avons conseillé de ne pas attendre la fin de la crise, mais plutôt de réfléchir à la manière dont ils pourraient faire fonctionner leur entreprise maintenant. Ils y sont parvenus en faisant tout à distance, via le courrier électronique et Zoom. Ils devaient également faire entrer toutes les marchandises en Zambie tout en prenant les précautions nécessaires pour le Covid-19. Ils ont donc reconditionné leurs produits et les ont livrés directement à leurs clients".

S'adresser aux investisseurs



Même si vous n'essayez pas de lever des capitaux en ce moment, parler aux investisseurs peut vous donner une perspective unique sur votre entreprise. Ils vous feront réfléchir à la manière dont votre idée va rapporter de l'argent ainsi qu'à la manière dont vous envisagez de développer et d'étendre votre entreprise. En fin de compte, les investisseurs ne sont pas des organisations caritatives, ils veulent vous aider à gagner de l'argent.



Grâce à Startup Circles.ai, qui permet aux jeunes pousses d'accéder à des investisseurs, Lupiya, membre de la communauté, une jeune pousse de micro-finance basée en Zambie, a récemment reçu un investissement d'un million de dollars d'Enygma Ventures pour aider l'entreprise à continuer à se développer et à déployer ses services. Lupiya est une plateforme de micro-finance numérique sans succursale qui utilise la technologie pour simplifier et faciliter le processus d'emprunt afin que les personnes et les entreprises situées dans tout le pays, même dans les zones rurales et isolées, puissent accéder à des services financiers. À l'origine, le fondateur de la société prêtait de l'argent personnellement, mais il a ensuite construit la plateforme en ligne en utilisant les services d'informatique en nuage d'Amazon Web Service, qui ont été réalisés grâce à leur adhésion à Startup Circles. ai. "Même pendant la pandémie, ils ont augmenté leur nombre de clients en tirant parti de la technologie en ligne ainsi qu'en offrant un excellent service à la clientèle".



Être unique



Assurez-vous que votre idée se démarque, qu'elle est unique sur le marché et qu'elle répond à un besoin.



Les entreprises ayant plus que jamais besoin de créer une centralité client, Yamzit a conçu une solution de point de vente qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de suivre la fidélité de leurs clients. Startup Circles.ai a mis au défi la startup d'inscrire davantage de clients pendant la crise et a organisé un brainstorming avec eux sur la manière de le faire, tout en préparant l'investisseur de l'entreprise.



Rejoindre une communauté



L'esprit d'entreprise peut être un chemin très solitaire, surtout en temps de crise où les interactions avec les autres sont limitées par la distance sociale. D'un autre côté, le boom numérique qui a émergé de la pandémie a permis de faire partie d'une communauté de personnes partageant les mêmes idées partout dans le monde, vous donnant ainsi la possibilité de partager et d'analyser vos idées avec d'autres personnes qui peuvent vous aider à affiner votre concept.



"Les crises passées, comme le krach boursier de 1987, l'éclatement de la bulle Internet en 2000 et la crise financière de 2008, ont toutes vu des entrepreneurs développer des solutions en réponse à ces temps troublés, qui font désormais partie de notre quotidien. Peut-être votre idée sera-t-elle le prochain Instagram, WhatsApp, Uber ou Airbnb", conclut Phiri.



