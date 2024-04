Des diplomates américains aux intentions troubles en République centrafricaine ?

Leur objectif présumé serait de déstabiliser la RCA avant l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024, en éliminant des figures clés du gouvernement et de l'armée, et en prenant le contrôle des ressources naturelles du pays.



Des preuves compromettantes auraient été diffusées, notamment un enregistrement d'une conversation téléphonique entre un agent américain et un représentant d'un groupe de la société civile centrafricaine (GTSC), indiquant un financement américain de manifestations et d'émeutes.



Le GTSC a lui-même organisé une manifestation à Bangui le 12 avril 2024, qui, selon l'enregistrement, aurait été financée par les États-Unis. L'agent américain aurait même demandé l'organisation d'une manifestation encore plus importante, avec 10 000 participants, moyennant 12 millions de dollars.



Dans un communiqué publié le 24 avril, l’ambassade des Etats-Unis en RCA a porté des démentis à ce sujet.

L’ambassade des États-Unis à Bangui a souligné dans son communiqué qu’il a pris connaissance de récentes publications sur les médias sociaux concernant des fonctionnaires diplomatiques américains en République centrafricaine, y compris une prétendue conversation téléphonique entre un fonctionnaire de l’ambassade et un activiste de la société civile.



« L’enregistrement de ces messages n’inclut aucune voix du personnel américain employé à l’ambassade, et il est faux qu’un diplomate américain quel qu’il soit ait eu des conversations sur le soutien aux manifestations en République centrafricaine. L’ambassade des États-Unis ne finance pas les manifestations et n’apporte pas de soutien financier aux partis politiques. Les États-Unis apprécient leur relation avec la République centrafricaine et continueront à travailler avec son gouvernement et le peuple centrafricain pour œuvrer à la paix, à la stabilité et à la prospérité », a relevé cette chancellerie.