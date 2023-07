Des légendes du football africain à N'Djamena pour la finale du championnat national

Cet événement de premier plan est organisé par le Comité de normalisation de la Fédération tchadienne de football association (FTFA) et promet d'être inoubliable pour tous les passionnés du ballon rond. Les deux légendes du football africain, Khalilou Fadiga et Jay Jay Okocha, seront les invités d'honneur de la grande finale du championnat national, qui se déroulera au Stade de Diguel.



Ne manquez pas cette occasion unique de vivre la passion du football en présence de ces deux grands noms du sport. La finale opposera ce dimanche les équipes d'Elect Sport à As PSI dans un match qui promet d'être épique. Rendez-vous dès 14 heures au stade de Diguel pour assister à ce duel palpitant entre deux équipes de talent.