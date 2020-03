ANALYSE Des militants syriens planifient l'enlèvement des militaires russes ?

Alwihda Info | Par Ahmad Al-Khaled - 21 Mars 2020



Ahmad Al-Khaled, journaliste et auteur syrien Les sources informées de la situation dans le sud de la Syrie ont indiqué qu’une réunion des chefs du groupe armé syrien "la Résistance populaire" avec les officiers américains de haut rang s'était tenu sur la base militaire des États-Unis de Mafraq en Jordanie. Les participants à la réunion discutaient du plan de l’attaque qui concernait l’enlèvement du personnel militaire russe dans le sud de la Syrie.



Les Américains ont donné aux radicaux syriens qu'ils appellent des "opposants modérés", un ordre de capturer les conseillers russes ou le personnel de la police militaire agissant dans les provinces Kuneitra et Deraa.



Des représentants des États-Unis se sont engagés à fournir aux combattants l'armement nécessaire et des moyens de communication modernes, ainsi que des renseignements sur les mouvements des militaires russes. Les terroristes devraient à leur tour capturer des russes, en ayant auparavant changé de tenue militaire pour faire semblant qu’ils appartiennent à d'autres groupes djihadistes, tels que l'EI et Hayat Tahrir al-Cham.



Ce n'est pas par hasard que cette région est choisie par les américains pour réaliser des attaques. La situation sécuritaire dans les provinces du sud de la Syrie s'est fortement aggravée ces derniers temps. Il n'y a pas si longtemps, les forces gouvernementales syriennes ont été forcées de lancer une opération contre les cellules dormantes des d'insurgés extrémistes dans la ville Al-Sanamayn en réponse aux troubles de masse organisées par des radicaux.



Il convient de noter que les agences de renseignement des États-Unis ont une grande influence dans les zones frontalières entre la Jordanie et la Syrie. C’est notamment sur les bases militaires américaines dans le royaume hachémite que des combattants loyaux à Washington s’entraînaient. Les services de renseignements américains et leurs agents sont extrêmement actives dans les régions du sud de la Syrie: ils s’emploient à provoquer une escalade de la violence pour ne pas permettre à Damas de rétablir la paix dans les provinces de Deraa et Kuneitra.



Pour mémoire, il y a neuf ans des manifestations antigouvernementales ont commencé dans la province de Deraa. Elles se sont très rapidement transformées en une révolte armée sous les drapeaux des organisations extrémistes. La province était le bastion de la soi-disant opposition modérée jusqu'en 2018, lorsque les forces gouvernementales ont pu en prendre le contrôle avec l’aide de la Russie et ont désarmé les combattants pour les intégrer à la vie paisible.



Il est évident que de telles provocations conduiront à une escalade de la violence et au discrédit des force d'opposition en Syrie. Les actions des États-Unis visant à organiser des opérations terroristes indiquent une fois de plus que Washington n’a pas intérêt à contribuer au rétablissement de la paix régionale et qu’il se tient prêt de se livrer à tous les crimes pour atteindre ses propres objectifs politiques.





Dans la même rubrique : < > Chute des cours du pétrole : une opportunité pour les producteurs africains ? "Je suis de la génération égalité : levez-vous pour les droits des femmes" Tchad : la dépendance de l’économie aux produits de base