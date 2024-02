Des milliers de réfugiés tchadiens en Centrafrique assistés par le PAM et le HCR

Depuis le début de la crise, 38 014 personnes sont arrivées en RCA, dont 31 779 demandeurs d'asile et 6 235 rapatriés centrafricains. Ces populations se sont installées dans les communes de Mia-Pende et Bah Bessar, situées à environ soixante kilomètres au nord de Paoua, a souligné ce journal.



Face à cette situation préoccupante, un site d'enregistrement et d'assistance a été mis en place à Betoko pour accueillir les demandeurs d'asile tchadiens dispersés dans plus de cinquante-trois villages en RCA le long de la frontière avec le Tchad. Parmi ces réfugiés, il y a une proportion alarmante de femmes et d'enfants, ce qui rend leur situation encore plus vulnérable.



Les origines de cette crise remontent aux conflits intercommunautaires entre éleveurs nomades peuls et agriculteurs locaux au Tchad. Ces conflits ont entraîné un exode massif vers les villages centrafricains dès avril 2023. La situation s'est encore détériorée lorsque des affrontements ont éclaté entre l'armée tchadienne et des groupes rebelles à la frontière entre le Tchad et la RCA.



Dans ce contexte critique, l'aide humanitaire du PAM et du HCR revêt une importance capitale. En plus d'apporter des vivres comme des haricots, huiles, riz, sel, sucre etc aux réfugiés du village Bedaka ces organisations travaillent activement pour fournir une assistance proportionnelle aux demandeurs d'asile dispersés dans toute la région. Cette action conjointe vise à répondre aux besoins urgents de ces populations déplacées qui sont très vulnérables.