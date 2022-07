Des tchadiennes trompées et vendues à des millions de Fcfa dans des pays du Golfe

Dans une vidéo, un homme relaye le cri de détresse de tchadiennes qui seraient séquestrées notamment dans le Sultanat d'Oman, pays de la péninsule d'Arabie. "Des intermédiaires leurs promettent du travail dans une société, leur permettant de gagner de l'argent et de retourner dans leur pays. Ils trompent les filles (...) Quand elles partent là-bas, elles travaillent comme des domestiques (...) Les proches au Tchad croient qu'elles travaillent dans des sociétés", explique-t-il.



Les victimes ne peuvent pas retourner au Tchad car leurs passeports leurs sont retirés, un scénario similaire au cas des travailleurs asiatiques exploités dans les pays du Moyen-Orient. Elles sont conduites dans des domiciles et forcées de travailler jusqu'à 23 heures. Elles ne peuvent pas non plus se réunir avec leurs compatriotes. Si elles se plaignent, elles sont frappées. Elles seraient pas moins de 400 filles dans cette situation à Oman.



Dans un audio également publié par la police nationale, une victime livre un témoignage surprenant : "Les intermédiaires tchadiens sont pleins à N'Djamena (notamment dans les quartiers Farcha, Djougoulié, etc). Ils amènent les gens à Oman, les vendent à plusieurs millions de Fcfa". Elle évoque des transactions allant de 10 à 15 millions de Fcfa par personne et des engagements périodiques sur trois/quatre ans par exemple.



"On travaille de 4 heures jusqu'à 13 heures. On déjeune, on se repose puis on travaille jusqu'à 1 heure du matin (...) On souffre, en plus nous n'avons pas d'ambassade à Oman", témoigne la victime qui en appelle à l'intervention du général Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition.



Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général Idriss Dokony Adiker, a alerté ce 19 juillet 2022 à travers une note de service, d'un flux migratoire des jeunes filles vers l'extérieur du pays aux fins d'exploitation. Le ministre attire l'attention des compagnies aériennes et autres agences que le transport des jeunes filles est strictement interdit.



Le directeur général de la police nationale et le directeur général des renseignements et investigations sont chargés de veiller au respect des instructions, indique le ministre.



Depuis plusieurs années, des organisations de défense des droits humains et des médias internationaux alertent sur le cas des travailleurs migrants exploités dans des pays arabes.