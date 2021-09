Désignation du CNT : "Le Tchad D'abord" salue un "progrès significatif"

La plateforme "Le Tchad d'abord" a estimé dimanche que la désignation des 93 membres au Conseil national de transition (CNT) vient "confirmer la volonté des plus hautes autorités de faire de cette transition, une transition inclusive et représentative de toutes les couches de la société, tout en respectant le quota de 30% accordé aux femmes dans les fonctions nominatives sélectives".



Le porte-parole de la plateforme "Le Tchad d'abord", Djadobe Bekoutou Isidore, estime que "les statistiques déterminantes en termes de représentativité et d'exclusivité, traduisent la ferme volonté des autorités de transition à conduire notre pays vers une relève progressive et certaine".



"C'est un progrès significatif pour le Tchad qui s'approche de notre rêve que nous voulons qui est : le Tchad, une nation apaisée, unifiée dans sa diversité culturelle, résiliente par son économie transformée et offrant un cadre de vie agréable pour le bien-être de tous", se félicite Djadobe Bekoutou Isidore.