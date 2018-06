Dette : l'accord entre le Tchad et Glencore signé

Un accord portant sur la restructuration de la dette contractée en 2013 a été signé hier matin entre le Tchad et Glencore, a annoncé la ministre, porte-parole du gouvernement, Alixe Ndolenodji Naimbaye.



"Cet accord fait suite à un long processus de négociation et reflète les principes arrêtés entre les parties dans le cadre du protocole d'accord signé le 23 février 2018. Cet accord est une avancée majeure dans l'intérêt de la population tchadienne", souligne le communiqué.



La restructuration prévoit une extension significative de la maturité de la dette jusqu'à 10 ans, et offre une réduction importante du taux d'intérêt et une période de grâce de 2 ans. L'accord qui vient d'être signé entérine le protocole d'accord conclu en février dernier.