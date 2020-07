Développement : Le Tchad se prépare pour le PND 2022-2026

Le Programme national de développement (PND) 2022-2026 est "en préparation". Le président Idriss Déby a sollicité lundi l’appui de la Banque mondiale pour une "réussite de la phase préparatoire".



Il s'est entretenu par visioconférence avec le vice-président de la Banque mondiale, en charge des ressources humaines, Ousmane Diagana.



Le dirigeant tchadien a expliqué que le PND 2017-2021 tend à sa fin. Pour éviter un éventuel transfert des ressources, il a demandé à la Banque mondiale d’accélérer le processus.



Il a suggéré à la Banque mondiale de "ne pas proposer au Tchad, des projets clés en main", mais de "laisser la latitude à ses cadres de monter des projets de développement reflétant les besoins et aspirations endogènes du pays et solliciter au finish un financement auprès du Groupe de la Banque Mondiale."



Ousmane Diagana a marqué l’accord du Groupe de la Banque Mondiale de soutenir le Tchad dans la phase préparatoire du PND 2022-2026.



635 projets ont été prévus dans le PND 2017-2021. Le Programme prend en compte quatre axes à savoir : le renforcement de l'unité nationale, le renforcement de la gouvernance et l'État de droit, une économie diversifiée et compétitive, et l'amélioration de la qualité de vie de la population.