Développement durable et environnement : le Tchad et la France renforcent leur partenariat

Nicolas Hulot, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire s’est entretenu avec Sidick Abdelkérim Haggar, ministre de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche du Tchad.



Les deux Ministres ont notamment évoqué la conservation des espèces, la lutte contre le trafic d’espèces protégées, la lutte contre la désertification, le développement des énergies renouvelables, l’accès à l’eau potable et la gestion des déchets, dans un contexte de changement climatique qui touche durement le Tchad et la région du Sahel, selon un communiqué du ministère français de la Transition écologique et solidaire.



Les deux Ministres ont annoncé la signature prochaine d’une déclaration d’intention pour renforcer le partenariat entre les deux ministères en matière de développement durable et de protection de l’environnement.



Nicolas Hulot a annoncé le déblocage d’une aide financière de 50 000 euros pour l’équipement d’une brigade de 30 agents de police faunistique de la réserve de Binder Léré à la suite de l’attaque de braconniers qui a entrainé la mort de 19 éléphants récemment. Répondant à l’annonce de Sidick Abdelkérim Haggar d’étudier la transformation de cette réserve en parc national, Nicolas Hulot a indiqué la disponibilité de la partie française à renforcer la coopération franco-tchadienne dans la gestion des parcs nationaux, y compris à travers un programme de l’Agence Française de Développement.



Nicolas Hulot a également annoncé une contribution exceptionnelle de la France d’un montant de total de 200 000 euros en faveur du Fond de l’éléphant d’Afrique et du Consortium de lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages (ICCWC).



Avec ministère de la Transition écologique et solidaire.