TCHAD Développement : quel engagement des jeunes pour un Tchad nouveau ?

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 24 Janvier 2021



Quel engagement des jeunes pour un Tchad nouveau ? Le thème était au centre du "Café des leaders" organisé samedi à N'Djamena par le mouvement citoyen Le Temps. Le secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'Homme (CTDDH), Mahamat Nour Ibedou, a honoré de sa présence à l'évènement.

"Le système économique du Tchad est particulier parce qu'au pays de Toumaï, on ne peut pas parler d'une économie dans le sens déontologique du terme. Par exemple, dans les couloirs de la Banque mondiale, quand vous parlez de l'économie du Tchad, tout le monde se mette à rire. C'est pourquoi, l'ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI) avait dit en 2008 qu'au Tchad, il n'y a pas une gestion économique, c'est de l'épicerie ". Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun des attributs qui puisse définir une économie."

Mahamat Nour Ibedou révèle que l'économie du pays, avant l'ère pétrolière, reposait sur le deux mamelles qui sont l'agriculture et l'élevage. Elles fonctionnaient normalement. Aujourd'hui, dans l'agriculture, il y a l'absence chronique d'une véritable politique agricole qui puisse mobiliser les ressources humaines et matérielles : "Les projets d'agriculture sont devenus des mangeoires, les individus s'enrichissent dessus. La Coton Tchad a été détruite dès l'avènement du MPS, la SONASUT a été pratiquement tuée par les cercles du pouvoir. Les tracteurs qui ont été achetés, c'est pour camoufler l'achat massif des armes."

En ce qui concerne l'élevage, Mahamat Nour Ibedou affirme que le Tchad a toujours été étiqueté comme un pays d'élevage par excellence. Mais le Tchad n'en est pas à son plein potentiel, faute de gestion rationnelle : "Notre élevage aurait pu prendre une place beaucoup plus importante dans l'économie nationale, s'il y avait une gestion rationnelle du bétail. Malheureusement, il y a un volume considérable des fraudes massives de bétail. Les projets financés par les bailleurs dans le cadre de la production d'eau, le vaccin, etc, ont échoué parce qu'on nomme des gens incompétents."

Pour le monde des affaires, le secrétaire général de la CTDDH souligne qu'à l'époque, quand le MPS est arrivé au pouvoir, il y avait ce qu'on appelle le Code de l'investissement qui définissait et régulait tout investissement des bailleurs. Ce code a été remplacé par la Charte des investissements : "Certes elle accorde beaucoup d'avantages aux investissements étrangers, mais comme nous n'avons pas une gestion rationnelle, la charte est devenue le paradis des investisseurs. Ils corrompent tout le monde." À l'entame de ses propos, Mahamat Nour Ibedou a présenté un aperçu sur la situation économique du pays qui ne permet pas à la jeunesse de se développer. Pour le défenseur des droits de l'Homme, lorsqu'on parle du système économique d'un pays, ça englobe tous les ingrédients :Mahamat Nour Ibedou révèle que l'économie du pays, avant l'ère pétrolière, reposait sur le deux mamelles qui sont l'agriculture et l'élevage. Elles fonctionnaient normalement. Aujourd'hui, dans l'agriculture, il y a l'absence chronique d'une véritable politique agricole qui puisse mobiliser les ressources humaines et matérielles :En ce qui concerne l'élevage, Mahamat Nour Ibedou affirme que le Tchad a toujours été étiqueté comme un pays d'élevage par excellence. Mais le Tchad n'en est pas à son plein potentiel, faute de gestion rationnelle :Pour le monde des affaires, le secrétaire général de la CTDDH souligne qu'à l'époque, quand le MPS est arrivé au pouvoir, il y avait ce qu'on appelle le Code de l'investissement qui définissait et régulait tout investissement des bailleurs. Ce code a été remplacé par la Charte des investissements :

"Le gouvernement du Tchad n'a aucune politique d'emploi. S'il y a un statistique réel du chômage au Tchad, le pays serait l'un des pays où le taux du chômage est le plus élevé. Quand vous êtes dans un pays où les cancres sont aux commandes et que vous avez des cerveaux qui se trouvent sous les arbres, vous n'avez plus de résultats à donner."

En parlant de la corruption, Mahamat Nour Ibedou affirme qu'elle est à un niveau endémique au Tchad car on a mis dans la tête de tous les tchadiens la culture de la corruption. Dans son indice de la perception de la corruption de 2018, Transparency International classe le Tchad à la 174ème place sur 177 pays.



Mahamat Nour Ibedou ajoute que dans ce pays, les recettes douanières sont devenues des caisses noires pour enrichir la famille du pouvoir en place. Il n'existe pas une vraie politique de gouvernance des entreprises.



En ce qui concerne le développement socio-économique, Mahamat Nour Ibedou a déclaré ceci : "le développement socio-économique, c'est le domaine où se trouvent les formes les plus graves des violations des droits humains, les violations des droits économiques des tchadiens. Le Tchad est le pays au monde où il existe des inégalités les plus récurrentes. En 2019, Action Contre la Faim classe le Tchad à 184ème sur 186 pays sur le plan des inégalités.



De manière globale, Mahamat Nour Ibedou révèle que sur le plan du développement, le Tchad est classé 140ème sur 140 pays selon le Forum économique mondial.



Le mouvement citoyen Le Temps est une organisation des jeunes, pacifique et non non-violente, qui a pour objectif de former les jeunes à une prise de conscience citoyenne en vue de leur participation constructive dans le développement du Tchad.





