Dialogue Tchad-UE sur la Sécurité : Le ministre Dago Yacoub reçoit Emmanuela Del Re

Le Ministre des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, M. Dago Yacoub, a accueilli ce 8 février 2024 une délégation européenne dirigée par la Représentante Spéciale de l’Union Européenne pour le Sahel, Mme Emmanuela Del Re.



Lors de cette rencontre, le ministre de la Défense et ses invités ont discuté de diverses questions liées à la défense et à la sécurité.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction concernant l'excellente coopération entre le Tchad et l'Union Européenne.