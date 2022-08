Dialogue au Tchad : Dr. Brahim Oguelemi est candidat pour intégrer le Présidium

Brahim Oguelemi, ancien activiste fraîchement rentré au pays et personne ressource au dialogue national, est candidat à un poste au futur Présidium.



« Je candidate pour être l'un des rapporteurs généraux adjoints du Présidium », a-t-il déclaré à Alwihda Info.



Les rapporteurs généraux adjoints sont chargés d'élaborer les synthèses des travaux de manière consensuelle, sous la responsabilité et la supervision du rapporteur général, mais aussi de la prise des notes, de la préparation des synthèses des travaux, de l'initiation des projets de décisions et résolutions à soumettre à la plénière, ainsi que de la rédaction du rapport final du dialogue national inclusif et souverain.