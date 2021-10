Dialogue au Tchad : Goukouni Weddeye à la tête d'une délégation au Qatar

Cette visite s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif.



La délégation a été reçue par les autorités qataries ce dimanche 31 octobre 2021. Les deux parties ont échangés sur le processus du dialogue national inclusif et de son organisation prochaine.



Les autorités qataries ont tenu à féliciter les autorités tchadiennes pour les efforts consentis afin d’assurer la participation des politico-militaires au dialogue national inclusif et le retour de la paix au Tchad. Elles ont exprimé leur entière disponibilité pour accompagner le Tchad dans ce processus.



Le président Goukouni Weddeye a, au nom de sa délégation, félicité et remercié les autorités qataries pour l’accueil, la disponibilité et les égards dont ils ont fait l’objet depuis leur arrivée à Doha.