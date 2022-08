Dialogue au Tchad : Kassiré pardonne “l’ignorance intellectuelle”

"Vous allez créer votre organe mais vous devez soumettre au président (de la République, Ndlr) avant de le promulguer. C'est comme ça que ça se fait. Mais je vous pardonne car ça fait partie de l’ignorance intellectuelle”, a-t-il dit, réagissant au débat sur la légitimité du CODNI de diriger les travaux jusqu'à l'adoption du règlement intérieur ou de passer la main préalablement à un Présidium.



Dr. Kassiré Coumakoye se dit "complètement déçu" et estime que le CODNI "a commis une erreur".



"Je pensais que vous étiez autre mais vous êtes pire que les tchadiens qui sont contre leurs frères. Sur la voie suivie, vous avez commis une erreur Monsieur le président. J'allais vous aider. Mon but c'était de vous aider. C'est le travail de juriste et vous n'êtes pas juriste. La dernière décision revient au président. Il consulte tout autour de lui pour savoir ce qu'il faut faire. J'ai vécu ces cas trois fois (lors des précédents forums et conférences, Ndlr)", a déclaré Dr. Kassiré Coumakoye.