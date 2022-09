Dialogue au Tchad : deux nouvelles commissions dont l'une chargée d'évaluer l'accord de Doha

L'une des commissions est chargée de l'évaluation de l'accord de Doha. ​La commission est présidée par Mahamat Allamine Bourma Treye et secondée par Pr. Bachar Assad Mohamed Aguid.



L'autre commission a pour mission l'élaboration des projets de cahiers des charges du schéma de mécanisme de suivi des recommandations du dialogue national et du calendrier de la transition. La commission est présidée par Salibou Garba et secondée par Dr. Issa Doubragne.



Les deux commissions rendront leur rapport le 3 octobre 2022 à la plénière.